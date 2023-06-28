Финляндия ужесточит въезд для нескольких категорий россиян

МИД Финляндии: ограничения для абитуриентов и деловых туристов из России ужесточат

Финляндия ужесточит ограничения на въезд для нескольких категорий россиян, в числе которых владельцы недвижимости, абитуриенты и деловые туристы. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle со ссылкой на главу консульского отдела финского МИД Юсси Таннера.

Так, по словам представителя ведомства, владельцы недвижимости должны будут доказать, что, к примеру, работы по техническому обслуживанию здания или ремонт действительно требуют их присутствия.

Кроме того, ограничения коснутся абитуриентов из России, желающих сдать экзамены в финские учебные заведения. Отмечается, что въехать в Финляндию смогут только поступающие на те учебные программы, которые ведут к получению квалификации или степени.

Таннер объяснил нововведения тем, что в условиях санкций россияне чаще стали подавать документы на получение учебных виз. «Визы запрашивают для прохождения вступительных экзаменов, не имея при этом четкого плана. Например, заявления подавали на финноязычные программы, не владея при этом финским языком», — пояснил глава консульского отдела МИД.

Также ограничения планируют установить и для деловых туристов. Известно, что может быть введено требование, согласно которому направлением командировки должна быть только Финляндия, а не какая-либо другая страна.

Ранее власти Финляндии допустили ужесточение ограничений на въезд граждан России в страну. В кабмине уточнили, что данный вопрос обсуждался президентом страны Саули Ниинисте во время встречи с министерским комитетом по иностранным делам и политике безопасности в преддверии саммита НАТО, который состоится в июле.