Названы опасные последствия занятий спортом в жару

Терапевт Елена Тихомирова: тренировки в жару могут вызвать проблемы с сердцем

Тренировки в жару могут вызвать проблемы с сердцем и сосудами, сообщила врач-терапевт Елена Тихомирова. Опасные последствия занятий спортом при высоких температурах она назвала в беседе с «Известиями».

По словам Тихомировой, интенсивная физическая активность в жаркую погоду существенно увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему и способствует обезвоживанию. Это, в свою очередь, может спровоцировать головокружение, тошноту, судороги, головную боль и ряд других неприятных симптомов.

Для того чтобы избежать неприятных для здоровья последствий, врач рекомендовала в жару избегать тренировок на улице и отдавать предпочтение занятиям в оборудованном кондиционером зале. Если же такой возможности нет, физическую активность лучше планировать на утро или вечер, когда на улице прохладнее. При этом важно надевать форму из легких дышащих материалов, чтобы снизить риск перегрева организма, добавила Тихомирова.

В целом в жару лучше снизить интенсивность физических нагрузок. А если у человека есть проблемы со здоровьем, особенно со стороны сердечно-сосудистой системы, такие занятия следует исключить вовсе, пока не проконсультируетесь с врачом Елена Тихомирова врач-терапевт

Ранее врачи рассказали о самых полезных напитках в жару. Они посоветовали при высоких температурах пить томатный сок и минеральную воду.