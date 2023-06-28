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15:45, 28 июня 2023Мир

В Германии высказались об укреплении восточного фланга НАТО

МИД ФРГ: акт Россия — НАТО не сможет ограничить укрепление восточного фланга альянса
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Johan Nilsson / TT News Agency / Reuters

МИД ФРГ прокомментировал роль основополагающего акта РоссияНАТО в укреплении альянса, передает ТАСС.

«Основополагающий акт Россия — НАТО ясно опирается на обстановку в сфере безопасности, при которой не стреляют. И эту ситуацию с безопасностью Россия в последние годы все больше осложняла — вплоть до развязывания захватнической войны сегодня в Европе непосредственно по соседству с нами», — сказал представитель МИД Германии Кристиан Вагнер.

В немецком ведомстве также заявили, что этот акт больше не может быть ограничительным фактором в вопросе укрепления восточного фланга альянса.

Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что подписанный в 1997 году Основополагающий акт Россия — НАТО пора расторгнуть. По его мнению, ни о каком сотрудничестве альянса с Россией не может быть и речи.

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    Анастасия Заикина
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