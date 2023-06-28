Google закрыла проект по разработке умных очков

Insider: Google отказалась от производства очков дополненной реальности

Американская компания Google прекратила разработку очков дополненной реальности. Об этом сообщает издание Insider.

По информации инсайдеров, в корпорации приняли решение отказаться от разработки нового устройства дополненной реальности и закрыть производство. Вместо этого в Google займутся созданием операционной системы для поддерживающих работу с AR устройств, которую будут предоставлять по лицензии.

Закрытый проект, существовавший под названием Project Iris, описывал создание гарнитуры для работы с дополненной реальностью. В рамках его развития Google в 2020 году приобрела стартап North, занимающийся производством умных очков.

Источники Insider отметили, что в Google отодвинули проект на второй план. Это произошло после нескольких перестановок и увольнений в руководстве Project Iris. В Google отказались комментировать ситуацию.

Журналисты напомнили, что в мае 2022 года корпорация представила раннюю версию умных очков с дополненной реальностью. Устройство было оснащено камерой и специальными экранами, на которые проецировалось изображение. Также очки имели функцию перевода иностранной речи.

5 июня Apple анонсировала очки дополненной реальности Vision Pro. Устройство, оцененное в 3499 долларов, должно появиться в продаже в начале 2024 года.