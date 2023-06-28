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18:02, 28 июня 2023Забота о себе

Модель Эшли Грэм призналась в одержимости необычными процедурами оздоровления

Плюс-сайз-модель Эшли Грэм увлеклась иглоукалыванием, банками и массажем гуаша
Эшли Грэм

Эшли Грэм. Фото: Henry Nicholls / Reuters

Плюс-сайз-модель Эшли Грэм призналась, что одержима практиками традиционной китайской медицины и намерена ежедневно по два-три часа проводить на сеансах иглоукалывания. О необычном методе оздоровления и ухода за собой она рассказала в TikTok, пишет издание People.

Грэм утверждает, что серьезно увлеклась иглоукалыванием. Она пригласила к себе в дом эксперта по традиционной медицине, которая в течение недели будет проводить различные оздоровительные и косметические манипуляции. Процедуры включают акупунктуру, массаж гуаша, мокса-терапию и лечение банками.

35-летняя Грэм добавила, что намерена проколоть все тело иглами — лицо, руки, ягодицы и ноги. Она уверена, что это пойдет на пользу ее здоровью и красоте. «Я скорее сделаю это, чем введу в свое тело какую-нибудь химию, вот и все!» — заявила активистка бодипозитива.

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    Екатерина Улитина
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