Женщина споткнулась о собаку и лишилась половины лица

The Sun: в США женщина подхватила инфекцию после падения и лишилась половины лица

39-летняя жительница штата Флорида, США, Шелли Пучалски лишилась половины лица после падения во время пробежки. Об этом сообщает The Sun.

Женщина споткнулась о свою собаку породы ши-тцу в сентябре 2019 года. Она упала лицом на землю и повредила нос. Пучалски обратилась в больницу, где ей зашили рваные раны на носу и лбу. Через шесть недель женщина решилась на пластическую операцию по пересадке кожи. По словам Пучалски, операция оказалась неудачной.

Через некоторое время выяснилось, что женщина подхватила инфекцию. По словам Пучалски, инфекция распространялась так быстро, что буквально «разъедала» ее кожу, из-за чего в ее лбу появилась дыра размером с манго. Затем заболевание распространилось на кожу головы. После обследований у женщины диагностировали остеомиелит — вызванное патогенными микроорганизмами заболевание, характеризующееся развитием гнойно-воспалительного процесса в кости. Впоследствии у Пучалски развился сепсис. «Оглядываясь назад, мне кажется, врачи не поняли, что у меня была инфекция, когда ставили кожный трансплантат. А когда я вернулась и сообщила им об этом, меня не воспринимали всерьез», — рассказывает женщина.

Из-за инфекции кожа Пучалски стала отваливаться от кости, и из нее сочился гной. Помимо этого, у нее выпала часть волос. В феврале 2021 года женщина перенесла серьезную операцию, в ходе которой хирурги сделали ей разрез «от уха до уха», чтобы удалить зараженные участки кожи.

Пучалски признается, что два года отказывалась выходить из дома из-за внешнего вида. Она избегала личных встреч со всеми, кроме самых близких друзей, а также возненавидела свое отражение. «Раньше у меня, может быть, и не было идеального лица, но меня это полностью устраивало. Мне было все равно, есть ли у меня дряблая кожа или прыщи. А теперь я морщусь, когда смотрю в зеркало. Я просто думаю: "Боже, почему я не могу выглядеть хоть немного лучше?"» — посетовала она.

Кроме того, по словам женщины, она лишилась работы, так как была вынуждена переехать в другой штат для лечения. Сейчас она собирает 30 тысяч долларов на ряд пластических операций и других процедур. Пучалски надеется успеть вернуть лицу прежний вид в скором времени, так как в конце года она выходит замуж. «У меня все еще бывают дни, когда я плохо себя чувствую, но сейчас мне гораздо лучше, чем год назад. Я не рассчитываю, что каждый день буду чувствовать себя превосходно. Но я делаю все, что в моих силах», — подытожила она.

Ранее сообщалось, что житель США едва не лишился ноги из-за начавшегося сепсиса после того, как он попытался предотвратить ссору на семейной встрече и был укушен родственником. Врачи уверены, что он заразился из-за укуса.