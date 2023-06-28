Российский блогер распаковал на камеру iPhone за 10 миллионов рублей

Блогер Петухов показал iPhone 14 Pro Max за 10 миллионов рублей с часами Rolex на корпусе

Российский блогер Валентин Петухов показал на камеру iPhone 14 Pro Max за 10 миллионов рублей. Соответствующий ролик появился на его YouTube-канале, который насчитывает 10,3 миллиона подписчиков.

На размещенных кадрах инфлюэнсер продемонстрировал гаджет, помещенный в специальную коробку с замком, которая закрывается на ключ. По словам автора видео, на заднем корпусе представленной модели смартфона размещены часы люксового бренда Rolex диаметром 40 миллиметров с 18-каратным золотом и сапфировым стеклом. Помимо этого, на iPhone расположены циферблаты спидометра, уровня топлива и масла.

Кроме того, в ролике распаковали еще одну версию упомянутого iPhone, который оценили в 1,5 миллиона рублей. Известно, что дизайн данного гаджета создали с помощью 570 кристаллов Swarowski. При этом, как сообщил Петухов, такую же модель iPhone 14 Pro Max делают из белого золота и бриллиантов британского ювелирного дома Graff. Ее стоимость составляет около 40 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что в России появится iPhone 15 за полмиллиона рублей. Дизайнеры российского бренда люксовых версий смартфонов Caviar создали коллекцию гаджетов, вдохновившись автомобилями Mercedes Vision Avtr, Porsche Taycan Turbo 2023, Lamborghini Aventador SVJ 63 Roadster и BMW 328 Hommage.