Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:44, 28 июня 2023Ценности

Российский блогер распаковал на камеру iPhone за 10 миллионов рублей

Блогер Петухов показал iPhone 14 Pro Max за 10 миллионов рублей с часами Rolex на корпусе

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Российский блогер Валентин Петухов показал на камеру iPhone 14 Pro Max за 10 миллионов рублей. Соответствующий ролик появился на его YouTube-канале, который насчитывает 10,3 миллиона подписчиков.

На размещенных кадрах инфлюэнсер продемонстрировал гаджет, помещенный в специальную коробку с замком, которая закрывается на ключ. По словам автора видео, на заднем корпусе представленной модели смартфона размещены часы люксового бренда Rolex диаметром 40 миллиметров с 18-каратным золотом и сапфировым стеклом. Помимо этого, на iPhone расположены циферблаты спидометра, уровня топлива и масла.

Кроме того, в ролике распаковали еще одну версию упомянутого iPhone, который оценили в 1,5 миллиона рублей. Известно, что дизайн данного гаджета создали с помощью 570 кристаллов Swarowski. При этом, как сообщил Петухов, такую же модель iPhone 14 Pro Max делают из белого золота и бриллиантов британского ювелирного дома Graff. Ее стоимость составляет около 40 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что в России появится iPhone 15 за полмиллиона рублей. Дизайнеры российского бренда люксовых версий смартфонов Caviar создали коллекцию гаджетов, вдохновившись автомобилями Mercedes Vision Avtr, Porsche Taycan Turbo 2023, Lamborghini Aventador SVJ 63 Roadster и BMW 328 Hommage.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Ештокина
    Обсудить
    Последние новости
    Премьер Швеции счел неуместным разрешение сожжения Корана
    Женщина спасла мужа и брата от нападения трех самых опасных медведей в мире
    Курс доллара поднялся выше 86 рублей
    Полицейские уничтожили схрон со снарядами для РСЗО под Херсоном
    Украинские военные заявили о превосходстве России в артиллерии и дронах
    Германия указала на необходимость поддержания поставленного Украине оружия
    На Шри-Ланке изменили размер штрафа за просроченные визы
    Перевод биткоинов в рубли в России разрешили считать отмыванием денег
    Врач предупредила об опасности плавания на полный желудок
    Ученый раскритиковал предложение Госдумы запретить полезный продукт питания
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.