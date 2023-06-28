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21:01, 28 июня 2023Силовые структуры

В Подмосковье ликвидировали замаскированное под кафе подпольное казино

В Подмосковье ликвидировали замаскированное под кафе казино с доходом в 9 млн руб.

Фото: Michał Parzuchowski / Unsplash

Полиция Московской области ликвидировала подпольное казино, которое находилось на привокзальной площади и маскировалось под кафе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД по Дмитровскому городскому округу.

По данным ведомства, попасть внутрь могли лишь постоянные клиенты, у которых был магнитный ключ. Предварительно, общий доход от нелегального бизнеса составил около девяти миллионов рублей.

По этому делу задержали 41-летнего местного жителя. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр»).

Ранее Приморский краевой суд назначил сроки от трех лет до трех лет и двух месяцев четверым организаторам незаконных казино во Владивостоке, получившим доход в 42,7 миллиона рублей.

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