Телезвезда Ким Кардашьян снялась в латексном бикини в рекламе собственного бренда Skims

Американская телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян приняла участие в откровенной рекламной кампании собственного бренда Skims. Соответствующие фото опубликованы в Twitter-аккаунте марки.

42-летняя знаменитость снялась в нескольких моделях купальников из новой коллекции ретейлера. Так, на одном из кадров она позировала в латексном бикини черного цвета и чулках в сочетании с повязкой на голове, лежа при этом на манекенщике, который также был одет в плавки Skims. Отмечается, что цена костюма бизнесвумен равна 92 фунтам стерлингов (9966 рублям).

Среди прочего Кардашьян запечатлели в том же купальнике в различных локациях и позах. Например, модель сфотографировали с обручем в руках, а также лежащей на шезлонге на балконе. Вдобавок она позировала в мини-платье коричневого цвета у бассейна в окружении других участников фотосессии.

Ранее в июне Ким Кардашьян заметили в футболке с пятью бывшими возлюбленными ее сестры-модели Кендалл Дженнер. Инфлюэнсерша предстала перед камерой в черном наряде с изображением Дженнер, которая была окружена своими экс-избранниками.