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13:32, 28 июня 2023Спорт

Футболист «Спартака» рассказал о состоянии осужденного легионера команды

Футболист «Спартака» Литвинов рассказал, что Промес особо не думает о тюремном заключении

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал о состоянии легионера команды Квинси Промеса, которого заочно осудили в Нидерландах за нападение на родственника. Об этом сообщает Metaratings.

«Не был ли подавлен Квинси из-за последних новостей? Нет, наоборот, все старались шутить, что-то обсуждать, но об этом никто, естественно, не говорил», — заявил Литвинов. Игрок добавил, что, глядя на своих партнеров, Промес особо не думает о негативных событиях.

19 июня суд заочно приговорил Промеса к 18 месяцам тюремного заключения. 31-летнего нападающего признали виновным в вооруженном нападении и нанесении ножевых ранений двоюродному брату.
В настоящее время осужденный футболист находится в Москве и собирается обжаловать приговор.

Промес вернулся в «Спартак» в феврале 2021 года. До этого он выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год, став с командой чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

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    Алексей Гусев
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