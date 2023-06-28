Литва закупила для Украины ракетные комплексы NASAMS

Литва передаст Украине два специально купленных ракетных комплекса NASAMS

Литва передаст Украине два специально закупленных для этой цели зенитных ракетных комплекса NASAMS. Об этом на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) сообщил президент Литвы Гитанас Науседа.

«Литва приобрела две пусковые установки NASAMS, которые передаст Украине. В ближайшее время они поступят на Украину», — сообщил глава государства.

Ранее стало известно, что Науседа прибыл в Киев. Литовский лидер планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения предстоящего саммита НАТО, который состоится в июне в Вильнюсе.

В начале июня сообщалось, что Украина получит от США боеприпасы для ЗРК NASAMS и реактивных систем залпового огня HIMARS.

