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10:25, 28 июня 2023Бывший СССР

Литва закупила для Украины ракетные комплексы NASAMS

Литва передаст Украине два специально купленных ракетных комплекса NASAMS

Фото: MKFI / Wikimedia Commons

Литва передаст Украине два специально закупленных для этой цели зенитных ракетных комплекса NASAMS. Об этом на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) сообщил президент Литвы Гитанас Науседа.

«Литва приобрела две пусковые установки NASAMS, которые передаст Украине. В ближайшее время они поступят на Украину», — сообщил глава государства.

Ранее стало известно, что Науседа прибыл в Киев. Литовский лидер планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения предстоящего саммита НАТО, который состоится в июне в Вильнюсе.

В начале июня сообщалось, что Украина получит от США боеприпасы для ЗРК NASAMS и реактивных систем залпового огня HIMARS.

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    Алевтина Запольская
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