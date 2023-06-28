Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:31, 28 июня 2023Наука и техника

В популярной игре про Марио обнаружили троян

TechRadar: злоумышленники встроили в игру Mario Forever криптомайнер

Фото: Sahand Babali / Unsplash

Специалисты по безопасности обнаружили в популярной игре про Марио криптомайнер. Об этом сообщает издание TechRadar.

Журналисты медиа сослались на отчет Cyble Research and Intelligence Labs. По словам экспертов, криптографический майнер был обнаружен в файле-установщике популярного платформера Mario Forever, который вышел в 2004 году. По словам специалистов, встроенный в игру троян может анализировать и собирать адреса криптовалютных кошельков и похищать личные данные жертв. Также программа способна в некоторых случаях обойти встроенную защиту Windows.

Аналитики Cyble Research and Intelligence Labs отметили, что злоумышленники часто распространяют криптомайнеры среди установщиков видеоигр, так как геймеры обычно имеют в своем распоряжении достаточно мощный ПК, который можно использовать для майнинга. Специалисты рекомендовали пользователям не загружать ПО и видеоигры из неизвестных источников.

В начале июня специалисты BleepingComputer обнаружили вредоносную программу, отключающую любой антивирус на ПК. По словам экспертов, ПО под названием «Терминатор» способно обойти 24 различных антивирусных решения.

Что думаешь? Оцени!
    Андрей Ставицкий
    Обсудить
    Последние новости
    Названы имена двух погибших во время мятежа летчиков
    Раскрыты подробности о бизнес-империи Пригожина в Петербурге
    На Украине предупредили об угрозе срыва отопительного сезона
    В популярной игре про Марио обнаружили троян
    Биолог оценила угрозу эпидемий после катастрофы на Каховском водохранилище
    Генерал раскритиковал Австралию из-за помощи ВСУ
    Умер женившийся на россиянке актер «Санта-Барбары»
    Великобритания не нашла способ легально конфисковать российские активы
    Трамп назвал истинного «владельца» Байдена
    В чемпионате Италии запретили играть под 88-м номером
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.