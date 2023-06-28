МИД Турции осудил акцию с сожжением Корана в Швеции

Глава МИД Турции Фидан назвал сожжение Корана в Швеции «подлым и антиисламским поступком»

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан назвал сожжение Корана в центре Стокгольма «подлым и антиисламским поступком». Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Я осуждаю этот подлый поступок, совершенный в Швеции против нашей священной книги, священного Корана, в первый день праздника Курбан-байрам», — написал глава ведомства. По его словам, недопустимо, чтобы под предлогом реализации свободы слова допускались такие «антиисламские действия».

Ранее стало известно, что полиция Швеции разрешила протестную акцию с сожжением Корана у главной мечети в Стокгольме в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам. Позднее Reuters сообщило, что около мечети разорвали и сожгли Коран. По его данным, мужчина в знак протеста вырвал страницы из книги, вытер ими обувь, а после положил в нее бекон и поджег.