В Москве мотоциклист проехал на красный, влетел в пешехода и попал на видео

В центре Москвы мотоциклист проехал на красный, столкнулся с автомобилем и сбил пешехода

В центре Москвы мотоциклист проехал на красный сигнал светофора, влетел в авто и сбил пешехода. Произошедшее попало на видео, кадры публикует Telegram-канал столичного Дептранса.

Авария произошла на Трубной площади в районе дома 2 в среду, 28 июня. По предварительным данным, водитель мотоцикла столкнулся с легковым автомобилем, после чего его по инерции отбросило на пешеходный переход, где он врезался в переходившего по зебре пешехода.

В результате ДТП пострадали мотоциклист и пешеход.

В марте на Кутузовском проспекте неподалеку от торгового центра «Времена года» на западе Москвы произошла массовая авария. Столкнулись пять машин, пострадали два человека.