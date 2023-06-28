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11:12, 28 июня 2023Спорт

Назван лучший молодой футболист РПЛ по версии тренеров и капитанов клубов

Лучшим молодым футболистом РПЛ по версии тренеров и капитанов клубов стал Сергей Пиняев

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Полузащитник московского «Локомотива» Сергей Пиняев назван лучшим молодым футболистом Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2022/2023, по версии главных тренеров и капитанов клубов. Голосование провел «Чемпионат».

Каждый из участников опроса называл свою пятерку лучших игроков. По итогам голосования 90 баллов получил Пиняев. Он опередил форварда «Динамо» Константина Тюкавина и полузащитника «Спартака» Руслана Литвинова, которые набрали по 71 баллу. Динамовец стал вторым, так как его чаще включали в топ-3.

В минувшем сезоне 18-летний Пиняев забил три мяча и сделал одну голевую передачу в 11 матчах за «Крылья Советов», а также забил два гола в девяти встречах в составе «Локомотива». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.

Новый сезон РПЛ стартует 23 июля. Минувший чемпионат в пятый раз подряд выиграл «Зенит».

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    Алексей Гусев
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