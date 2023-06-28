Власти захотели запретить зарубежные аппараты ИВЛ в госбольницах

Минпромторг предложил запретить госзакупки зарубежных аппаратов ИВЛ для больниц

Государственные больницы в России могут остаться без зарубежных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). С предложением запретить госзакупки данного иностранного оборудования выступил Минпромторг. Проект постановления правительства размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В случае одобрения инициативы властями данный вид медицинской техники станет первым объектом жесткого запрета для нужд медицинских госзакупок, отмечает «Коммерсантъ». В ведомстве объяснили, что мера направлена на поддержку российских производителей, которые, по словам представителя Минпромторга, готовы полностью покрыть потребности российских медучреждений.

Сейчас главными отечественными производителями аппаратов ИВЛ являются АО «КРЭТ» госкорпорации «Ростех» и ООО «Тритон-элетроникс». Суммарно компании выпускают 36 тысяч аппаратов в год, в то время как нужды госбольниц оцениваются в 2700 единиц техники, указывает министерство.

Однако эксперты предупреждают, что, несмотря на достаточное количество выпускаемых аппаратов, не исключено, что у производителей не будут в наличии все необходимые для пациентов модели. Речь идет о нестандартных случаях, таких как терапия недоношенных детей и взрослых пациентов с осложнениями, объяснил гендиректор компании «Медицинские системы и технологии» Константин Зотов. По его словам, возможностей российских аппаратов «точно будет недостаточно».

Впрочем, в краткосрочной перспективе остановка госзакупок иностранного медоборудования не сильно изменит ситуацию. В настоящее время у российского здравоохранения есть какой-то «запас прочности» из-за массовых закупок этой медтехники во время пандемии COVID-19, подчеркнул Зотов.

В то же время если учреждениям срочно понадобятся зарубежные аппараты, правительство готово пойти на экстренные меры и разрешить завозить в страну необходимые лекарства напрямую из-за рубежа в обход всех регистрационных процедур. «Правда, обычно для наступления крайней нужды необходимы или общественное возмущение, или смерть нескольких пациентов», — отметил другой источник газеты.

Ранее Минпромторг также захотел ограничить закупку кресел-колясок для инвалидов из-за рубежа. В ведомстве предлагают распространить на коляски с электроприводом, которые закупает Социальный фонд, действия правила «второй лишний».