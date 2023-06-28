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02:01, 28 июня 2023Ценности

Не брившая волосы на теле два года девушка удивила зрителей внешностью

Блогерша Рэйчел Мэй не брила волосы на теле два года и показала свою внешность

Кадр: @hairyrachelmae3636 / TikTok

Блогерша Рэйчел Мэй, не брившая волосы на теле два года, показала свою внешность и удивила зрителей. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok.

Юзерша с никнеймом hairyrachelmae3636 призналась, что перестала удалять растительность на коже. Затем она продемонстрировала свой внешний вид в коротком топе на тонких бретелях и трусах с высокой посадкой, приподняв руки вверх. На размещенных кадрах видно, что в области подмышек и лобка девушки присутствуют густые темные волосы.

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Подписчики неоднозначно оценили поступок автора ролика в комментариях под постом. «А вы уже пользуетесь спреем от блох и клещей?», «Трудно это понять», «Каждый раз, глядя на это, говорю "нет, нет или еще раз нет"», «Срочно нужна бритва», — написали одни. «Великолепно», «Никогда не брейся», «Ух, мне это нравится! Побольше бы видеть таких худых и волосатых женщин», — поддержали другие.

В апреле блогерша Бека Мартинес отказалась от бритья ног на четыре года и поделилась опытом. Инфлюэнсерша рассказала, что в детстве окружающие насмехались над ней из-за обильной растительности на теле. Впоследствии из-за подобных издевательств ей пришлось проходить лечение от тревожного расстройства у психотерапевта.

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    Екатерина Ештокина
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