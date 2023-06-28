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14:21, 28 июня 2023Ценности

Стилистка перечислила ошибки при составлении летнего гардероба

Стилистка Томлинсон: для создания стильного образа летом стоит сочетать темные цвета

Фото: Unsplash

Стилистка Лидия Томлинсон перечислила ошибки при составлении летнего гардероба. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok, который насчитывает 181,4 тысячи подписчиков.

В первую очередь специалистка отметила, что качество выбранных вещей зависит не от цены, а от состава ткани. «Лучше смотреть не на бренд. Я купила себе топ и юбку несколько лет назад, и они до сих пор мне служат», — уточнила она.

Помимо этого, по словам Томлинсон, для создания стильного образа стоит сочетать темные цвета, например, черный и темно-синий, причем даже в жаркое время года. Также в список изживших себя правил эксперт внесла комбинирование кожаных изделий друг с другом.

«Вам больше не нужно подбирать сумку к ремню или туфли к часам», — пояснила стилистка. В заключение она напомнила, что если на брюках имеются шлевки (отверстия из ткани, в которые продевается ремень — прим. «Ленты.ру»), то вовсе необязательно их подпоясывать.

Ранее дизайнер назвала россиянам устаревшие летние вещи. В первую очередь эксперт призвала избавиться от коротких шорт яркой цветовой гаммы или с цветочным принтом.

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    Екатерина Ештокина
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