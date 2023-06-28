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00:37, 28 июня 2023Бывший СССР

На Украине предупредили об угрозе срыва отопительного сезона

Ассоциация городов Украины заявила, что отопительный сезон находится под угрозой срыва

Фото: Global Look Press

Отопительный сезон на Украине находится под угрозой срыва. Об этом заявила Ассоциация городов страны.

Утверждается, что предстоящей зимой без тепла могут остаться более пяти миллионов человек. В ассоциации объяснили, что это, среди прочего, связано с отсутствием компенсации разницы в тарифах за природный газ, а также разрушением объектов инфраструктуры.

6 марта президент Украины Владимир Зеленский поручил усилить защиту энергообъектов в стране к следующему отопительному сезону. Глава государства назвал объем работ большим, а также добавил, что начался процесс восстановления.

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    Марина Совина
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