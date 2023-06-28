На Украине предупредили об угрозе срыва отопительного сезона

Ассоциация городов Украины заявила, что отопительный сезон находится под угрозой срыва

Отопительный сезон на Украине находится под угрозой срыва. Об этом заявила Ассоциация городов страны.

Утверждается, что предстоящей зимой без тепла могут остаться более пяти миллионов человек. В ассоциации объяснили, что это, среди прочего, связано с отсутствием компенсации разницы в тарифах за природный газ, а также разрушением объектов инфраструктуры.

6 марта президент Украины Владимир Зеленский поручил усилить защиту энергообъектов в стране к следующему отопительному сезону. Глава государства назвал объем работ большим, а также добавил, что начался процесс восстановления.