Плюс-сайз-блогерша показала способ быстро скрыть лишний вес с помощью одежды

Плюс-сайз-блогерша Блок: скрыть лишний вес можно с помощью зауженных спортивных штанов

Плюс-сайз-блогерша Тори Блок показала способ быстро скрыть лишний вес с помощью одежды. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

Так, в размещенном видео пользовательница сети с никнеймом @torii.block, чей блог насчитывает более 583 тысяч подписчиков, посоветовала приобрести к базовой укороченной майке чуть зауженные спортивные штаны. «Также можно надеть ботинки в армейском стиле, если на улице холодно», — пояснила она и дополнила свой образ бежевым тренчем и черной сумкой из хлопка.

Ролик набрал более 260 тысяч просмотров. Зрители восхитились внешним видом инфлюэнсерши, о чем принялись писать в комментариях. «Вау! Так круто! Спасибо за идею», «Вы только что заставили меня чувствовать себя лучше. У меня тоже есть животик, и я никогда не знаю, что надеть из-за этого», «Ты вдохновила меня на обновление гардероба», — высказывались они.

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