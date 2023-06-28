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13:17, 28 июня 2023Ценности

Россиянкам раскрыли необычные способы быстро привести себя в порядок

Визажистка Михальчик посоветовала смазать руки жирным кремом и надеть перчатки на 15 минут

Фото: Africa Studio / Shutterstock / Fotodom

Визажистка Эльвира Михальчик раскрыла россиянкам необычные способы быстро привести себя в порядок. Соответствующий материал появился на сайте издания «Подмосковье сегодня».

Избавиться от сухости и шелушений на руках поможет крем, обладающий жирной текстурой. Специалистка посоветовала нанести его толстым слоем на поверхность кожи, обильно смазав им ногти, и надеть хлопковые перчатки на 10-15 минут.

Для тех девушек, которые красят ногти обычным лаком, Михальчик порекомендовала делать водяные ванны. «У многих возникает другая проблема — слишком долго сохнет лак. Исправить это очень легко. Через две минуты после нанесения лака погрузите свои руки в ледяную воду буквально на 15 секунд», — объяснила она.

В то же время собеседница издания предупредила о подобных процедурах для лица. По ее словам, некоторые девушки прибегают к данному методу, чтобы избавиться от отеков. Однако она заявила, что из-за слишком холодной воды можно застудить нерв.

В мае парикмахер Марина Лапина раскрыла россиянам способ быстро высушить волосы без фена. Специалистка рассказала, что добиться указанного результата помогут несколько хорошо впитывающих влагу полотенец, например, из микрофибры или хлопка.

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    Мария Винар
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