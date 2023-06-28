Россиянкам раскрыли необычные способы быстро привести себя в порядок
Визажистка Эльвира Михальчик раскрыла россиянкам необычные способы быстро привести себя в порядок. Соответствующий материал появился на сайте издания «Подмосковье сегодня».
Избавиться от сухости и шелушений на руках поможет крем, обладающий жирной текстурой. Специалистка посоветовала нанести его толстым слоем на поверхность кожи, обильно смазав им ногти, и надеть хлопковые перчатки на 10-15 минут.
Для тех девушек, которые красят ногти обычным лаком, Михальчик порекомендовала делать водяные ванны. «У многих возникает другая проблема — слишком долго сохнет лак. Исправить это очень легко. Через две минуты после нанесения лака погрузите свои руки в ледяную воду буквально на 15 секунд», — объяснила она.
В то же время собеседница издания предупредила о подобных процедурах для лица. По ее словам, некоторые девушки прибегают к данному методу, чтобы избавиться от отеков. Однако она заявила, что из-за слишком холодной воды можно застудить нерв.
В мае парикмахер Марина Лапина раскрыла россиянам способ быстро высушить волосы без фена. Специалистка рассказала, что добиться указанного результата помогут несколько хорошо впитывающих влагу полотенец, например, из микрофибры или хлопка.