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13:29, 28 июня 2023Забота о себе

Врач назвала способы избавиться от постакне самостоятельно

Врач Елена Богатова рассказала, что борьба с постакне своими силами требует много времени

Фото: T.Den_Team / Shutterstock / Fotodom

Дерматолог, косметолог Елена Богатова рассказала, что справиться с постакне можно самостоятельно, но этот процесс требует много времени. Врач назвала «Ленте.ру» способы борьбы за красивую и здоровую кожу.

По словам дерматолога, если приложить силы и набраться терпения, то и в домашних условиях можно избавиться от постакне или сделать его менее заметным. Для этого первым делом необходимо следить за гигиеной кожи. «Регулярно мойте лицо мягким очищающим средством для проблемной кожи. Избегайте чрезмерного трения или скрабирования кожи, так как это может раздражать ее еще больше», — говорит Богатова.

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Выдавливание прыщей — враг здоровой и красивой кожи, предупреждает врач. Выдавливание прыщей может привести к распространению инфекции и оставить рубцы или пигментацию. Успокоить воспаленную кожу помогут местные препараты с бензоилпероксидом, салициловой кислотой или ретиноидами.

Избегайте чрезмерного использования косметики. Использование тяжелой или жирной косметики может забивать поры и усугублять проблему. Выбирайте некомедогенные средства для лица

Елена Богатовадерматолог

Кожу всеми силами необходимо защищать от излишков сала и грязи. Для этого необходимо также чаще менять наволочки и мыть волосы, отметила дерматолог.

Рацион может оказывать влияние на состояние кожи. Старайтесь употреблять пищу, богатую питательными веществами и антиоксидантами: фрукты, овощи, орехи и рыбу. Избегайте чрезмерного потребления жирной и жареной пищи

Елена Богатова дерматолог

Богатова рекомендует обратиться к врачу, если самостоятельные усилия не приводят к улучшению состояния кожи, и в тяжелых случаях постакне. «Дерматолог оценит состояние кожи и предложит наиболее эффективные методы лечения: рецептурные кремы, оральные препараты или процедуры в косметологической клинике», — объяснила Богатова.

Ранее дерматовенеролог и трихолог Татьяна Бедаева предупредила о риске остаться без волос после модной процедуры. По ее словам, при кератиновом выпрямлении волосы могут выпадать.

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    Вера Владзиевская
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