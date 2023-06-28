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20:34, 28 июня 2023Ценности

Блогерша раскрыла простой способ носить пижаму вместо повседневной одежды

Блогерша Каролина примерила домашний комплект и босоножки вместо повседневной одежды

Кадр: @carolinafreixa

Блогерша Каролина (фамилия неизвестна) раскрыла простой способ носить пижаму вместо повседневной одежды. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok, который насчитывает 764,9 тысячи подписчиков.

На размещенных кадрах юзерша с никнеймом carolinafreixa продемонстрировала наряд с упомянутым домашним комплектом. Так, она примерила спортивный бюстгальтер без подклада, розовые укороченные шорты и длинную рубашку. В качестве аксессуаров инфлюэнсерша выбрала розовую сумку на коротком ремешке, многочисленные браслеты и цепочки. Свой образ Каролина дополнила босоножками на высоком толстом каблуке.

Подписчики, в свою очередь, неоднозначно отреагировали на внешний вид блогерши в комментариях под постом. «Я восхищена этим образом», «Очень круто придумано», «Это же моя мечта! Можно ходить в пижаме весь год», — восхитились одни. «Это не вечерний наряд», «Лучше бы кроссовки вместо босоножек надели», «Вы просто надели спортивный бюстгальтер с халатом», — возразили другие.

Ранее блогерша Сьерра Кэннон также раскрыла способы носить ночные сорочки вместо повседневной одежды. Она примерила белый пеньюар с кружевом и глубоким вырезом на бедре и грубыми черными сапогами.

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    Екатерина Ештокина
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