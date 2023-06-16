Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:24, 16 июня 2023Ценности

Блогерша раскрыла способы носить ночные сорочки вместо повседневной одежды

Блогерша Сьерра Кэннон из Нью-Йорка вместо повседневной одежды примерила ночные сорочки

Кадр: @sierracannon / Tiktok

Блогерша Сьерра Кэннон из Нью-Йорка раскрыла способы носить ночные сорочки вместо повседневной одежды. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах юзерша с никнеймом sierracannon продемонстрировала несколько нарядов с упомянутыми предметами гардероба. Так, сначала Кэннон примерила белый пеньюар с кружевом и глубоким вырезом на бедре и грубыми черными сапогами.

Помимо этого, инфлюэнсерша надела кружевную ночную рубашку черного цвета с широкой кожаной курткой в тон. Кроме того, Кэннон показала наряд, состоящий из цветной сорочки и белого удлиненного кардигана. «Пожилые женщины говорят мне, что эти вещи я должна носить только в спальне. Они просто завидуют, что я так удачно смотрюсь в ночных сорочках в общественных местах», — заявила она в ролике.

Материалы по теме:
Многососковость. Мировые звезды решили обнажиться на красной дорожке Венецианского фестиваля. Как это было?
Многососковость.Мировые звезды решили обнажиться на красной дорожке Венецианского фестиваля. Как это было?
10 сентября 2022
Новый нос и страсть к «голым» нарядам: как Белла Хадид стала самой стильной женщиной в мире?
Новый нос и страсть к «голым» нарядам:как Белла Хадид стала самой стильной женщиной в мире?
4 декабря 2022

Подписчики неоднозначно отреагировали на внешний вид девушки в комментариях под постом. «Ведь это не платья-комбинации, а настоящие ночнушки», «Все, что вы продемонстрировали, выглядит красиво, но только для дома», «Обычно я не соглашаюсь со стариками, но в этот раз они правы», — написали одни. «Икона стиля», «На тебе все очень красиво смотрится», «Черное кружево точно тебе идет», — поддержали другие.

В апреле блогерша раскрыла простые способы носить нижнее белье вместо повседневной одежды. Так, героиня публикации надела черные кожаные брюки и бюстгальтер, дополнив свой образ серым укороченным пиджаком.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Ештокина
    Обсудить
    Последние новости
    Генсек НАТО заявил о непричастности альянса к атакам ДРГ в Белгородской области
    Массовая драка с факелами и кольями в российском городе попала на видео
    Бросившие гранату в отдел полиции россияне извинились на видео перед силовиками
    Видеоигры перестали поддерживать жесткие диски
    Более 5,5 тысячи москвичей с инвалидностью помогли найти работу
    Генпрокурор Краснов анонсировал новый вид надзора для предупреждения нарушений
    Минобороны сообщило об отражении пяти атак ВСУ на Времевском выступе
    Путин наградил Терешкову недавно учрежденным орденом Гагарина
    Рогов назвал поставленную Украине Западом задачу
    МВД России изъяло у пенсионерки и ее знакомого автоматы и тысячи патронов
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.