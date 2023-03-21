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20:34, 21 марта 2023Ценности

Блогерша раскрыла способы носить нижнее белье вместо повседневной одежды

Блогерша Робин Придмор вместо повседневной одежды примерила корсет с юбкой и блейзером

Кадр: TikTok

Блогерша Робин Придмор раскрыла простые способы носить нижнее белье вместо повседневной одежды. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 475,7 тысячи подписчиков.

На размещенных кадрах инфлюэнсерша с никнеймом robynpridmore примерила несколько нарядов с упомянутыми предметами гардероба. Сначала Придмор предстала в коричневом прозрачном корсете из сетки, мини-юбке в тон и блейзере.

Помимо этого, юзерша продемонстрировала голубой корсет и джинсы на средней посадке. В заключение героиня публикации надела черные кожаные брюки и бюстгальтер, дополнив свой образ серым укороченным пиджаком. «Стилизую свое белье под обычную одежду», — пояснила Придмор в ролике.

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Видео стало вирусным и набрало более 146 тысяч просмотров. Подписчики оценили внешний вид девушки в комментариях под постом. «От первого образа можно просто умереть», «Я в восхищении от голубого корсета», «Где такую красоту найти?» — написали они.

В феврале стало известно, что блогерша Банни на 20 лет отказалась от бюстгальтера и поделилась опытом. По словам юзерши, в ее окружении есть те, кто недоволен указанным фактом. Инфлюэнсерша заслужила неодобрение матери, считающей подобное поведение неуместным и заставляющей ее заклеивать соски пластырем.

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Екатерина Ештокина
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