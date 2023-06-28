На Украине заявили о наличии резервов с бронетехникой НАТО

Резников заявил о наличии у Украины резервов с танками и бронетехникой НАТО

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что у Киева существуют резервы с современными танками и бронетехникой НАТО, которые пока не были задействованы в контрнаступлении. Об этом он сообщил изданию Financial Times.

Как утверждает Резников, Украина обладает резервами, в том числе бригадами, которые недавно прошли обучение в западных странах, а также бронетехникой и танками НАТО.

Он подчеркнул, что эти резервы пока не были задействованы в контрнаступлении, основные события которого, утверждает министр, еще впереди.

Ранее стало известно, что с начала работы Джо Байдена на посту президента США, Вашингтон выделил Киеву более 41,2 миллиарда долларов. Кроме того, Соединенные Штаты передали Украине 1700 переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger, свыше 10 тысяч противотанковых ракетных комплексов Javelin и более 70 тысяч противотанковых систем и боеприпасов.