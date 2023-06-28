Губернатор Севастополя отреагировал на данные о смерти семьи от отравления рыбой

Губернатор Севастополя Развожаев опроверг сообщения о смерти семьи от отравления рыбой

В сети массово распространились сообщения о том, что в Севастополе семья из трех человек — 44-летнего мужчины, 39-летней женщины и их 12-летней дочки — якобы отравилась рыбой и умерла. Губернатор города Михаил Развожаев отреагировал на тиражируемые данные и опроверг их.

Соответствующий пост был опубликован в среду, 28 июня, в анонимном Telegram-канале «Кремлевская табакерка», насчитывающем 12 тысяч подписчиков. Авторы публикации уточнили, что рыбу россиянам передал местный рыбак-браконьер: они пожарили улов, поужинали, спустя некоторое время были госпитализированы в больницу с признаками острого отравления и умерли через семь часов. Кроме того, утверждается, что рыбак также передал 20-25 килограммов опасного продукта на местные рынки, а затем, узнав о гибели соседей, «ударился в бега».

В заключение авторы добавили, что, согласно некоторым данным, рыба якобы могла быть отравлена веществами, попавшими в Черное море после разрушения Каховской ГЭС. При этом в качестве источника изложенных сведений указаны два собеседника канала «в правительстве Севастополя», пожелавшие остаться анонимными.

В этот же день губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram опроверг распространившиеся в сети сведения о гибели местных жителей из-за отравления рыбой. «Это топорная ложь, цель которой — напугать людей и ударить по нашим предпринимателям. Вся продукция на рынке проверяется контролирующими органами. За последние дни случаев отравления рыбой в Севастополе не зафиксировано, и уж тем более смертельных», — заключил он и попросил горожан доверять только проверенным источникам информации.

Сообщения о смерти севастопольской семьи не получили широкого распространения в СМИ. При этом многие региональные и федеральные издания опубликовали опровержение данных сведений, в их числе оказались «Севастополь.ру», «Крымское информационное агентство», «Радио Крым», «Крым 24», «Коммерсантъ», «Газета.Ru», «Вести-Севастополь».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»