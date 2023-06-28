27 июня в Уфе провели рекордный хоровод в национальных костюмах

27 июня в Уфе собрали около трех тысяч человек, которые провели хоровод в национальных костюмах. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на главу Республики Башкортостан Радия Хабирова.

По словам главы республики, Уфа побила рекорд, собрав самый большой хоровод. Он отметил, что рекордный хоровод был проведен во время фестиваля национальных культур. Мероприятие прошло в рамках Х Форума регионов России и Белоруси.

Ранее сообщалось, что в Карачаево-Черкесии с 11 августа по 10 сентября пройдет фестиваль «Притяжение-2023». Масштабное мероприятие будет проходить на десяти локациях — гостей и жителей республики ждут концерты, выставки, фестиваль воздушных шаров, велозабег, гастрофест, выступления спортсменов и ярмарки народных промыслов.

