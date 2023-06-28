Противолодочный самолет провел ледовую разведку в российской Арктике

В Северном флоте сообщили о ледовой разведке противолодочного самолета Ту-142 в Арктике

Экипаж противолодочного самолета Ту-142 провел ледовую разведку в высоких широтах Арктики. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота, передает «Интерфакс».

В Минобороны назвали целью разведки над акваторией Баренцева моря и Северного Ледовитого океана изучение ледовой обстановки на Северном морском пути. Продолжительность полета Ту-142 составила более 12 часов.

«Полученные данные существенно облегчат прокладку маршрутов и проведение навигации для кораблей и судов в Арктике», — сообщили в Северном флоте. Там добавили, что в арктических районах полеты проходят в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее Минобороны заявило о начале летно-тактических учений истребителей над Балтикой. Экипажи истребителей Су-27 Балтийского флота выполнили стрельбы по крылатым ракетам и самолетам условного противника.