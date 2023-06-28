В российском регионе загорелся склад с резиной

В хуторе Ленина Аксайского района Ростовской области загорелся склад с резиной

В хуторе Ленина Аксайского района Ростовской области произошло возгорание на складе с резиной, сообщает Главное управление МЧС по региону.

«В 19:18 мск поступило сообщение о пожаре в складском помещении по адресу: Аксайский район, хутор Ленина, улица Западная, 9», — сказано в сообщении.

Уточняется, что площадь пожара составляет 500 квадратных метров. К тушению пожара привлекли 53 человека и 19 единиц техники.

Ранее стало известно, что в Омске на площади почти две тысячи квадратных метров загорелся жилой дом. По информации МЧС, площадь возгорания составила 1,8 тысячи квадратных метров. Пожар начался на балконе пятого этажа дома, а затем перекинулся на кровлю.