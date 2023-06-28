Названы лучшие места для круглогодичного пляжного отдыха в Испании

Блогер Бердова назвала юг Испании лучшим местом в стране для круглогодичного отдыха у моря

Чтобы поездка в Испанию запомнилась надолго, стоит тщательно подойти к планированию отпуска и выбору дат, считает блогер, журналист, автор Telegram-канала о жизни в Европе Алена Бердова. В разговоре с «Лентой.ру» она назвала лучшие месяцы для путешествия в эту европейскую страну.

«Испания — очень многогранная страна. Это следует учесть в зависимости от того, что вы планируете увидеть там. Есть много нюансов в зависимости от того, какой регион страны вы собираетесь посетить, ведь побывать на побережье Средиземного моря и посетить Кантабрийское побережье или Канарские острова — совсем не одно и то же», — рассказала она.

Любителям пляжного отдыха лучше всего ехать в Испанию в июле и августе. Однако стоит учитывать, что в эти месяцы в стране больше всего туристов, отметила блогер.

«Наиболее распространенными районами, где можно насладиться летом и пляжным отдыхом, являются Коста Брава (Жирона), Коста Дорада (Таррагона), побережье Леванте (Валенсия и Мурсия) и Андалузское побережье (особенно Альмерия и Малага). Для любителей теплой воды в море, конечно, лучше всего сюда ехать в августе. И, конечно же, Балеарские острова», — объяснила собеседница «Ленты.ру».

Канарские острова, расположенные в Атлантике, у побережья Марокко, — единственный регион, где благодаря тропическому климату круглый год поддерживается более или менее одинаковая температура. Сюда можно приехать в любой сезон. Андалусия (юг Испании) также место, которое можно посещать круглый год, поскольку здесь самый мягкий климат в Испании Алена Бердова блогер

Лето — самый жаркий сезон в Испании, а также самый сухой сезон, средняя температура в это время года составляет 30 градусов. Часто бывает даже экстремально высокая температура в центре и на юге полуострова, превышающая 40 градусов, добавила Алена Бердова.

«Этим летом синоптики прогнозировали еще и засуху с высокой температурой. Летом практически невозможно гулять в середине дня во внутренних городах, таких как Мадрид, Кордова или Севилья, а также по всему Кастильскому плоскогорью и Эстремадуре. Отсюда традиция брать сиесту — на улице никого нет, а жизнь возобновляется только с заходом солнца», — заключила она.

Ранее россиянам назвали самые выгодные месяцы для отпуска в 2024 году.