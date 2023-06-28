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10:06, 28 июня 2023Наука и техника

Франция впервые провела испытания гиперзвукового V-MAX

Challenges: Франция впервые испытала управляемый гиперзвуковой боевой блок V-MAX

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

Франция в понедельник впервые провела испытания прототипа гиперзвукового управляемого боевого блока V-MAX. Об этом сообщило издание Challenges.

«Генеральная дирекция по вооружениям (DGA) в понедельник вечером впервые испытала прототип гиперзвукового боевого блока V-MAX на испытательном полигоне в Бискарросе в департаменте Ланды на юго-западе Франции», — говорится в сообщении.
Издание пишет, что след после пролета боевого блока можно было заметить в небе Тулузы, Монпелье, в Аквитании и над Страной Басков.

Аппарат разработала компания ArianeGroup при поддержке Французской национальной государственной аэрокосмической лаборатории (Onera). Блок способен развивать скорость более 6000 километров в час. Для его запуска специально создали стартовую площадку на полигоне в Бискароссе.

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Ранее в июне газета The Daily Telegraph писала, что компания MBDA достигла предварительной договоренности с ФРГ, Италией, Нидерландами и Францией о создании в течение ближайших трех лет прототипа системы защиты от гиперзвукового оружия.

В марте издание Defense News сообщило, что Военно-воздушные силы США провели испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon).

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    Даниил Иринин
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