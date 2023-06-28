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18:33, 28 июня 2023Россия

Назван возможный срок принятия закона о поэтапном повышении призывного возраста

Картаполов: закон о поэтапном повышении призывного возраста могут принять в июле

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Закон о поэтапном повышении призывного возраста может быть принят до конца весенней сессии Госдумы. Такой возможный срок назвал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, его слова приводит ТАСС.

«Будем стремиться закрыть вопрос до окончания сессии», — сообщил Картаполов. Он уточнил, что соответствующий законопроект может быть рассмотрен в июле во втором и в окончательном, третьем чтении.

14 июня законопроект о поэтапном повышении призывного возраста в стране был принят Госдумой в первом чтении. В пояснительной записке к документу сказано, что нижний предел призывного возраста предлагается повысить для гарантированного получения гражданами среднего и высшего образования.

Также законопроект предлагает поднять верхний предел призывного возраста — с 27 до 30 лет. Для этого предусмотрен переходный период до 2026 года. В случае принятия инициативы в 2024 году призывать граждан на службу можно будет с 19 до 30 лет, в 2025 году — с 20 до 30 лет, а с 1 января 2026 года — с 21 года до 30 лет.

Повысить призывной возраст в декабре 2022 года предложил министр обороны России Сергей Шойгу. Он также отметил, что срочники должны иметь возможность перейти на службу по контракту.

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    Варвара Родикова
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