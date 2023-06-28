В Госдуме высказались о переводе ординаторов на должности врачей-стажеров

Депутат Леонов не увидел ничего нового в переводе ординаторов на должности врачей-стажеров

При реализации проекта Минздрава, согласно которому студенты-ординаторы смогут работать на должности врачей-стажеров, фактически ничего не изменится. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

Ранее стало известно о соответствующей инициативе ведомства. Таким способом Минздрав планирует частично решить кадровые проблемы в сфере здравоохранения.

Ординаторы — это не студенты, а выпускники медицинских вузов, которые получают специализацию, подчеркнул депутат. «Выпускник медицинского вуза, который отучился 6 лет, если это лечебный либо педиатрический факультет, либо 5 лет, если это стоматолог, уже может работать врачом частной практики, например в поликлинике или в амбулатории в сельской местности, допустим. Есть второй уровень образования, называется «ординатура». Там учатся врачи в течение двух лет и получают узкую специализацию, например, хирург, кардиолог, невропатолог и так далее. Соответственно, это уже врачи, которые получают специализацию», — пояснил Леонов.

Поэтому с практической точки зрения ничего нового не вводится, полагает парламентарий. Как сегодня, так и 20 лет назад ординаторы были врачами и точно так же вели пациентов, заполняли истории болезней и участвовали в проведении операций.

Они, безусловно, опирались на более опытных коллег, но занимались практической деятельностью, поэтому здесь ничего нового нет, единственное — уточняется ряд юридических понятий, чтобы определить зону ответственности и закрыть другие юридические вопросы Сергей Леонов депутат Госдумы

По состоянию на 2022 год, в стране не хватает более 26 тысяч врачей и более 58 тысяч специалистов со средним медицинским образованием.

В апреле глава правительства России Михаил Мишустин поручил разработать меры по увеличению бюджетных мест в вузах по ряду специальностей. Среди прочего, речь идет об увеличении мест в вузах по медицинским специальностям и выполнению обязательств по трудоустройству выпускников медицинских вузов.

