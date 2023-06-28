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02:41, 28 июня 2023Бывший СССР

Военэксперт назвал признаки выдохшегося контрнаступления Украины

«Известия»: фортификационные работы ВСУ говорят о выдохшемся контрнаступлении Украины
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

Высокие потери техники и личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) говорят о том, что объявленное Киевом контрнаступление начало выдыхаться. Об этом «Известиям» рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

Он предположил, что ВСУ попробуют начать второй этап контрнаступления по другим направлениям. Однако, считает аналитик, оно «вряд ли оно будет таким же масштабным».

Также Дандыкин обратил внимание, что ВСУ начали фортификационные работы. Эксперт указал, что это является одним из признаков перехода от наступления к обороне.

Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер назвал одной из причин провала украинского контрнаступления обман со стороны НАТО. По его словам, представители альянса дали Киеву слишком большие надежды на контрнаступление. Он пояснил, что представители альянса показали командованию ВСУ смоделированный компьютером сценарий боевых действий, по которому они побеждали Российскую армию. Но в реальности атаки украинской армии, которые начались в июне, привели к большим потерям военнослужащих и утрате западной военной техники. Поэтому, считает Риттер, у ВСУ нет шансов победить Российскую армию.

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    Марина Совина
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