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20:51, 28 июня 2023Среда обитания

Счета за воду вырастут на фоне изменения климата

The Times: счета за воду в Великобритании могут вырасти на 40 процентов

Фото: Jochen Tack / Globallookpress.com

Счета за воду в Великобритании могут вырасти на 40 процентов до 2030 года. Цены поднимутся на фоне затрат водопроводных компаний, связанных с разливом сточных вод и изменением климата, сообщает газета The Times.

Водопроводные компании выделят 10 миллиардов фунтов стерлингов (около триллиона рублей) в рамках новой программы по снижению выбросов сточных вод в водоемы и ликвидации последствий глобального потепления. В связи с этим предприятия разрабатывают план по увеличению счетов для населения.

По данным издания, большинство водопроводных компаний просит регулирующий орган одобрить повышение тарифов в среднем на 25 процентов в период с 2025-го по 2030 год. В результате роста тарифов в некоторых частях страны годовые счета на воду в среднем вырастут с 450 до 680 фунтов (с 49 тысяч до 74 тысяч рублей).

Ранее пользователь китайского портала WeChat назвал способ сэкономить на счетах за воду при помощи веревки. Он посоветовал обмотать кран таким образом, чтобы не открывать его на максимум.

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    Александра Качан
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