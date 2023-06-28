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23:53, 28 июня 2023Спорт

УЕФА разработал новый формат отбора европейских сборных на чемпионат мира-2026

УЕФА предложил провести плей-офф при отборе европейских сборных на чемпионат мира-2026

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разработал новый формат отбора европейских сборных на чемпионат мира 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости.

В УЕФА хотят разбить отборочный турнир на групповой этап, который должны провести с марта по ноябрь 2025 года, и плей-офф, запланированный на март 2026 года. На групповом этапе команды по традиции разделят на 12 групп по четыре или пять команд. Победители в каждой группе напрямую отберутся на чемпионат мира.

Сборные, которые заняли вторые места, отправятся в плей-офф. На этом этапе также сыграют четыре победителя групп Лиги наций сезона-2024/2025, не сумевшие закрепиться на первой или второй строчке на групповом этапе отбора на мировой чемпионат. Команды разобьют на четыре группы. Далее сборные проведут одноматчевые полуфиналы и одноматчевые финалы.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике. Всего на турнире сыграют 48 команд.

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    Андрей Стрельцов
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