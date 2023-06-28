Из бюджета России потратят миллиард рублей на аналог Telegram для чиновников

Минцифры направит еще почти миллиард рублей на аналог Telegram для чиновников

Минцифры планирует направить из федерального бюджета 907,4 миллиона рублей на масштабирование автоматизированного рабочего места госслужащего (АРМ ГС) в регионы, пишут «Ведомости» со ссылкой на портал госзакупок, где размещен конкурс на оказание соответствующих услуг.

В техзадании на сайте госзакупок прописано, что АРМ ГС должно стать для чиновников полноценным аналогом зарубежных сервисов и мессенджеров, в том числе Telegram. Отечественная разработка представляет собой защищенный мессенджер, объединяющий переписки, видеозвонки, почту, календарь, облачное хранилище и «внутренний портал». Сервис был создан компанией VK на базе корпоративного мессенджера VK Teams по тендеру Минцифры, объявленному осенью 2021 года.

Как рассказал газете представитель Минцифры, сейчас к АРМ ГС уже подключены 32 ведомства. Новый конкурс направлен на масштабирование разработки, чтобы к ней могли подключить сотрудников региональных ведомств, а также на обеспечение информационной безопасности. По мнению руководителя департамента цифровых решений агентства «Полилог» Людмилы Богатыревой, вероятнее всего, за выполнение этой задачи возьмется сама VK.

В апреле представитель вице-премьера России Дмитрия Чернышенко сообщал «Ведомостям», что сервисом в России уже пользуется 200 тысяч чиновников. Однако большинство из них по-прежнему предпочитает Telegram из-за его удобства, рассказал директор АНО «Инфокультура» Иван Бегтин.

В июне стало известно, что производство электроники в России страдает от конкуренции с иностранными товарами, в том числе спросом обделены отечественные принтеры, клавиатуры, печатная техника. Об этом сообщил гендиректор «Бештау Электроникс» (выпускает моноблоки, мониторы, клавиатуры и другую периферию) Варктес Галустян замглавы Минпромторга Василию Шпаку.