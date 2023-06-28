В России появится замена магазинам Nike и Puma

«Ъ»: в России появится новая сеть спортивных магазинов Amazing Red

В России появится замена магазинам спортивной одежды и обуви Nike и Puma. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В июле бывший партнер бренда Nike Inventive Retail Group (IRG) планирует запустить новую сеть Amazing Red. По словам представителей компании, в стране откроются около 100 магазинов. При этом в ассортименте окажутся товары, как и упомянутых марок, так и New Balance, Reebok и Asics.

Отмечается, что на месте бывшего магазина Puma в московском торговом центре «Европолис» уже установили новую вывеску Amazing Red.

В сентябре 2022 года Nike назвал свой статус на российском рынке. Представители «Общественной потребительской инициативы» заявили, что в публичном пространстве упоминается, что компания ушла из России, но фактические действия ретейлера говорят об обратной ситуации. «Nike продолжает присутствовать на российском рынке и действовать в рамках российского законодательства», — гласило заявление.

О прекращении работы Nike в России стало известно в июне 2022 года. Аналогичная ситуация произошла с модными брендами Hermes, Louis Vuitton, Mango, Asos, а также Adidas, Puma и другими крупными компаниями.