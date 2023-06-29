Российские импортеры заявили о подорожании алкоголя у европейских поставщиков

Simple Group: алкоголь у маленьких европейских поставщиков подорожал на 30%

У европейских поставщиков подорожал алкоголь, со ссылкой на импортера вина Simple Group сообщает РИА Новости.

У крупных партнеров стоимость напитков поднялась незначительно, от 5 до 10 процентов, в то время как у маленьких компаний рост составил 15-30 процентов. По словам основателя и президента Simple Group Максима Каширина, на ситуацию сильно повлияли мировые цены. Главная проблема дистрибьюторов — это инфляция в Европе и странах производства, заявил эксперт.

Ранее Российская Ассоциация виноградарей и виноделов выступила с инициативой усложнить импорт вина из «недружественных» стран, вплоть до полного запрета поставок. Однако в Минфине предложение не оценили, и решили ограничиться повышением пошлин на зарубежный алкоголь. Таким образом, подчеркнул замминистра финансов Алексей Сазанов, ведомство пытается не допустить значимого роста цен для потребителей и сохранить ценовую стабильность.

Эксперты алкогольного рынка предупредили, что при увеличении пошлин на импортное вино напитки в сегменте 300-500 рублей за бутылку, где наблюдается максимальный спрос, подорожают почти вдвое, до 700-1000 рублей. В результате люди будут пить больше слабоалкогольных напитков, а российское вино также вырастет в цене из-за отсутствия конкуренции.