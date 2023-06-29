США проверили свои крупнейшие банки на прочность

ФРС: 23 крупнейших банка США успешно прошли стресс-тест и готовы к рецессии

Федеральная резервная система (ФРС) США объявила об успешном прохождении стресс-теста 23 крупнейшими банками страны, сообщается на сайте регулятора.

Стресс-тестирование банка подразумевает его проверку на прочность в условиях серьезного экономического шока — в ходе исследования оценивается влияние кризиса на основные финансовые показатели организации. По данным ФРС, несмотря на то, что общие прогнозируемые убытки составляют 541 миллиард долларов, все организации смогут пережить тяжелую рецессию в случае ее наступления. Условия теста 2023 года подразумевали падение цен на коммерческую недвижимость на 40 процентов, а на жилье — на 38 процентов. При этом показатели безработицы увеличивались втрое, до 10 процентов, а объем экономического производства сокращался теми же темпами.

«Сегодняшние результаты свидетельствуют о том, что банковская система остается сильной и устойчивой. В то же время стресс-тесты — это не единственный способ измерить эту силу. Мы должны сохранять бдительность в отношении возможного возникновения рисков», — подытожил зампредседателя ведомства по надзору Майкл Барр.

Ранее Bloomberg со ссылкой на отраслевых аналитиков писал, что вслед за банкротством некоторых крупных инвестиционных банков со схожими финансовыми трудностями в США могут столкнуться и региональные кредитные организации. По данным экспертов, такое развитие событий обусловлено значительной кредитной задолженностью по объектам коммерческой недвижимости на общую сумму 1,5 триллиона долларов. Тем временем, Bank of America предрек наступление умеренной рецессии в стране уже во второй половине 2023 года.