Минобороны заявило об отражении четырех атак ВСУ на донецком направлении
Российские военнослужащие подразделений Южной группировки войск на донецком направлении отразили четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 29 июня, журналистам заявили в Министерстве обороны.
Там уточнили, что противник пытался напасть в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской народной республики (ЛНР) и Тоненькое Донецкой народной республики (ДНР).
В ходе боевых действий на данном направлении потери ВСУ составили до 530 бойцов, один танк, две боевые машины пехоты, пять автомобилей, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20, добавили в оборонном ведомстве.
Ранее стало известно о поражении Вооруженными силами России пункта временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ в городе Краматорске ДНР.
Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента Владимира Путина, такие действия Москвы стали ответными мерами на просьбы республик Донбасса о помощи.