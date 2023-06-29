Минобороны заявило об отражении четырех атак ВСУ на донецком направлении

Минобороны России заявило об отражении четырех атак ВСУ на донецком направлении

Российские военнослужащие подразделений Южной группировки войск на донецком направлении отразили четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 29 июня, журналистам заявили в Министерстве обороны.

Там уточнили, что противник пытался напасть в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской народной республики (ЛНР) и Тоненькое Донецкой народной республики (ДНР).

В ходе боевых действий на данном направлении потери ВСУ составили до 530 бойцов, один танк, две боевые машины пехоты, пять автомобилей, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20, добавили в оборонном ведомстве.

Ранее стало известно о поражении Вооруженными силами России пункта временной дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ в городе Краматорске ДНР.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента Владимира Путина, такие действия Москвы стали ответными мерами на просьбы республик Донбасса о помощи.