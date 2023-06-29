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09:47, 29 июня 2023Силовые структуры

Россиянин предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании 16-летней давности

В Ижевске перед судом предстанет житель, обвиненный в изнасиловании 16-летней давности

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Ижевске перед судом предстанет 38-летний местный житель по обвинению в изнасиловании и грабеже, которые были совершены в 2006 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, в ночь на 19 сентября 2006 года мужчина изнасиловал около автостоянки незнакомую 27-летнюю россиянку, после чего похитил ее деньги и скрылся. В ноябре 2006 года производство по уголовному делу было приостановлено, однако спустя 16 лет следователи назначили экспертизу биологических следов, которая установила причастность обвиняемого к преступлению. Мужчина вину признал. Дело направлено в суд.

Ранее в июне в Астраханской области суд приговорил к семи годам и двум месяцам лишения свободы 41-летнего мужчину, изнасиловавшего 19-летнюю местную жительницу в 2015 году.

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    Илона Палей
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