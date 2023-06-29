Необходимость диалога Байдена и Путина на фоне мятежа ЧВК «Вагнер» оценили

Politico: США не признали необходимым диалог Байдена и Путина на фоне мятежа ЧВК «Вагнер»

В США оценили необходимость диалога президента страны Джо Байдена и главы России Владимира Путина на фоне мятежа ЧВК «Вагнер», пишет Politico.

В материале сказано, что Вашингтон связался с Москвой по дипломатическим каналам, сообщив, что Белый дом воспринимает ситуацию только как внутреннее дело России. При этом американские власти отметили, что не собираются корректировать положение своих войск или подразделений НАТО.