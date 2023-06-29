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16:08, 29 июня 2023Силовые структуры

В российском регионе товаровед вступила в борьбу с грабителем и отобрала коньяк

Под Тулой товаровед вступила в борьбу с грабителем и отобрала у него похищенный коньяк

Фото: hxdbzxy / Shutterstock / Fotodom

В Веневе Тульской области товаровед местного магазина вступила в борьбу с грабителем, похитившим бутылку коньяка. Об этом сообщают «Тульские новости».

23 сентября 2022 года местный житель в состоянии алкогольного опьянения попытался похитить из магазина коньяк стоимостью 380 рублей. Бутылку он спрятал во внутренний карман куртки и направился к выходу. Однако это заметила товаровед и потребовала оплатить товар. В ответ мужчина ударил ее по груди и попытался уйти, однако женщина догнала его на улице и в ходе борьбы отобрала у него украденное спиртное.

В результате судебного разбирательства мужчине назначили наказание в виде года лишения свободы условно.

Ранее сообщалось, что в Москве неизвестные проникли в квартиру бизнесмена и ограбили его на 21 миллион рублей.

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    Илона Палей
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