В российском регионе товаровед вступила в борьбу с грабителем и отобрала коньяк

Под Тулой товаровед вступила в борьбу с грабителем и отобрала у него похищенный коньяк

В Веневе Тульской области товаровед местного магазина вступила в борьбу с грабителем, похитившим бутылку коньяка. Об этом сообщают «Тульские новости».

23 сентября 2022 года местный житель в состоянии алкогольного опьянения попытался похитить из магазина коньяк стоимостью 380 рублей. Бутылку он спрятал во внутренний карман куртки и направился к выходу. Однако это заметила товаровед и потребовала оплатить товар. В ответ мужчина ударил ее по груди и попытался уйти, однако женщина догнала его на улице и в ходе борьбы отобрала у него украденное спиртное.

В результате судебного разбирательства мужчине назначили наказание в виде года лишения свободы условно.

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