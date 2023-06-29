На Украине назвали источник информации о работе российской авиации

Офицер ВСУ Игнат рассказал, что Запад информирует Киев о работе российской авиации

Западные страны информируют Киев о работе российской стратегической авиации. Об этом сообщил советник командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат, передает «РБК-Украина».

«Наши союзники поддерживают Украину постоянно. Та информация, которая поступает о взлете стратегической авиации с дальних аэродромов, дальней авиации, и другие данные предоставляются нам нашими партнерами», — рассказал офицер.

Игнат также заявил, что мониторинг также проводят Зенитные ракетные войска и авиация Воздушных сил ВСУ, а самым главным источником информации он назвал радиотехнические войска.

Ранее советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью западному изданию пожаловался на нехватку снарядов и ракет крупного калибра, а также ограниченные возможности авиации ВСУ.