Аналитик предрек падение курсов доллара и евро

Аналитик Самиев: курсы доллара и евро начнут падать на фоне повышения ключевой ставки

Несмотря на значительный рост курсов доллара и евро на текущей неделе, вероятнее всего, падение начнется уже со следующей недели ввиду планов Центрального банка России по повышению ключевой ставки и периода уплаты налогов. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.

«Фундаментальных предпосылок для такого сильного роста курса, какой мы наблюдаем на этой неделе, нет. Да, есть негативный конъюнктурные факторы, рост дисконтов на российскую нефть. Но, с другой стороны, динамика не настолько сильная, чтоб так бить по курсу. Явно есть что-то еще», — уверен Самиев.

Он допустил, что на рынок мог выйти крупный игрок, аккумулирующий валюту. Если это предположение верно, то определить, на сколько еще подорожают доллар и евро, невозможно. Вместе с тем очевидно, что закупать валюту бесконечно нельзя.

«Думаю, все изменится уже на следующей неделе. Во-первых, наступит период уплаты налогов — нужно будет аккумулировать рубли. Во-вторых, ожидания по повышению ключевой ставки ЦБ — это одно, а непосредственное повышение, даже символическое, уже точно даст укрепление рубля. Вероятно, после этого курс вернется на уровни прошлой недели», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что в ходе торгов на Московской бирже в четверг, 29 июня, курс доллара превысил 87 рублей, а евро поднялся выше 95 рублей, свидетельствуют данные площадки. На максимуме американская валюта доходила до 87,04 рубля, а европейская — до 95,04.