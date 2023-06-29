Российские войска пресекли деятельность украинской ДРГ на одном из направлений

Минобороны: пресечена деятельность украинской ДРГ на краснолиманском направлении

Российские войска пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной (ДРГ) группы на краснолиманском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Украинские диверсанты действовали в районе населенного пункта Кузьмино Луганской народной республики, уточнили в военном ведомстве. На указанном участке линии боевого соприкосновения действуют военнослужащие группировки войск «Центр».

Всего за минувшие сутки на краснолиманском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 65 человек, а также две единицы бронетехники и четыре артиллерийских орудия, в том числе две САУ «Гвоздика».

В четверг, 29 июня, Минобороны сообщило о четырех атаках ВСУ на донецком направлении. Все попытки наступления украинских войск были отражены, при этом потери ВСУ составили до 530 человек.