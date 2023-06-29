ЕС допустил введение налога на замороженные активы России для помощи Украине

Guardian: ЕС допустил введение налога на замороженные активы России для помощи Украине

Европейский союз (ЕС) допустил введение налога на проценты от замороженных активов России для помощи Украине, пишет The Guardian.

Уточняется, что 29-30 июня на саммите Европейского совета лидеры стран ЕС обсудят соответствующую инициативу. В частности, такой налог сможет собирать около трех миллиардов евро в год на восстановление страны.

В материале сказано, что юристы сочли взимание налога на прибыль безопасным с юридической точки зрения. Прежде чем этой мере дадут «зеленый свет», блок проведет обсуждение с партнерами, включая США, Японию и Великобританию.

Ранее Еврокомиссия (ЕК) призвала конфисковать замороженные активы ЦБ РФ. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен уточнила, что эти средства пойдут на оплату масштабных разрушений на Украине.