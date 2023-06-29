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11:16, 29 июня 2023Мир

ЕС допустил введение налога на замороженные активы России для помощи Украине

Guardian: ЕС допустил введение налога на замороженные активы России для помощи Украине

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) допустил введение налога на проценты от замороженных активов России для помощи Украине, пишет The Guardian.

Уточняется, что 29-30 июня на саммите Европейского совета лидеры стран ЕС обсудят соответствующую инициативу. В частности, такой налог сможет собирать около трех миллиардов евро в год на восстановление страны.

В материале сказано, что юристы сочли взимание налога на прибыль безопасным с юридической точки зрения. Прежде чем этой мере дадут «зеленый свет», блок проведет обсуждение с партнерами, включая США, Японию и Великобританию.

Ранее Еврокомиссия (ЕК) призвала конфисковать замороженные активы ЦБ РФ. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен уточнила, что эти средства пойдут на оплату масштабных разрушений на Украине.

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    Анастасия Заикина
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