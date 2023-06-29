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18:21, 29 июня 2023Интернет и СМИ

Популярная блогерша раскрыла способ познакомиться с понравившимся мужчиной

Блогерша Мари Новосад отмечает понравившихся ей мужчин в сторис, чтобы начать переписку

Фото: Rene Ranisch / Unsplash

Популярная блогерша Мари Новосад призналась, что отмечает понравившихся ей мужчин в сторис в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), чтобы начать с ними переписку. Методом завести знакомство она поделилась в шоу Петра Плоскова «Петя любит выпить» на YouTube.

Плосков поинтересовался у блогерши, как она заводит новые знакомства. «Если мне кто-то нравится, я его выставляю себе в сторис, потом он это репостит к себе. Так у нас появляется переписка», — раскрыла секрет Новосад.

Блогерша отметила, что ее подписчики догадались об этом необычном способе знакомства. «К сожалению, теперь, когда я выставляю любого музыканта или спортсмена, мне сразу пишут: "О, понятно, зачем ты это делаешь"», — рассказала она.

Мари Новосад снимает ролики на YouTube с 2013 года. Блогерша рассказывала в них о жизни, рассуждала на темы, связанные с романтическими отношениями и дружбой. Позднее она переехала в США. Последние ролики Новосад посвящены описанию жизни в этой стране.

Ранее блогерша Татьяна Старикова призналась, что не хочет переезжать из Москвы. По словам Стариковой, в другом городе невозможно создать такие же комфортные условия для ее близких.

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    Мария Большакова
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